Juventus, Ronaldo: "Pronto per la prossima stagione, voglio vincere"

Cristiano Ronaldo, in vacanza a Madeira, la sua città natale, è intervenuto ai microfoni della stampa portoghese per parlare dell'inizio della nuova stagione. Ecco le sue parole riportate da A Bola: "È un orgoglio per me venire a trovare la mia famiglia. Sono pronto per la prossima stagione, voglio sempre migliorare. Cerco sempre di fare il mio meglio per poter vincere trofei".