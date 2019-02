© foto di www.imagephotoagency.it

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus e autore di una doppietta questa sera, ha commentato così a DAZN il pari interno dei bianconeri contro il Parma: "Questo è il calcio, abbiamo fatto una buona partita. Ci siamo abbassati solo nel finale, il Parma non ha creato granché ma è finita così".

Forse eravate un po' stanchi?

"No, non penso questo. Abbiamo commesso errori tattici, non dipende dalla nostra condizione fisica, come ho detto questo è il calcio".

C'è preoccupazione per questi ultimi risultati?

"Sono tranquillissimo, questo sarà un grande anno per la Juventus".