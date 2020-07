Juventus, Ronaldo ricorda l'Europeo del 2016: "Il titolo più importante della mia carriera"

vedi letture

Cristiano Ronaldo ha vinto decine di titoli nella propria carriera ma nel cuore del campione della Juventus ce n'è uno più speciale degli altri, ovvero l'Europeo del 2016: "Quattro anni fa abbiamo vissuto un giorno storico e unico per tutti noi per 4 anni! Per me è stato senza dubbio il titolo più importante della mia carriera!".