Juventus, Ronaldo splende nei big match: media-gol impressionante

E' il primo vero big match per Cristiano Ronaldo, che di solito nelle sfide stellari s'esalta. Riuscirà a farlo anche contro il Napoli e, soprattutto, con la maglia della Juventus? I numeri riportati da La Gazzetta dello Sport fanno ben sperare. Il fenomeno portoghese, infatti, in 65 big match (presi in considerazioni gli scontri diretti con Barcellona, Atletico Madrid e i match di Champions League dagli ottavi di finale in avanti) ha messo a segno 53 gol, con una media impressionante da 0,81 gol a partita. Un'enormità.