Cristiano Ronaldo vuole Mauro Icardi alla Juventus. Il ds Paratici sta lavorando in Inghilterra per le uscite che porteranno diversi milioni in cassa e che, secondo La Gazzetta dello Sport, serviranno per convincere l'Inter a lasciar partire Maurito. A CR7 andrebbe bene anche Lukaku per carità, ma gli preferirebbe l'argentino perché boa a tutti gli effetti e capace di aprirgli gli spazi partendo dall'esterno.