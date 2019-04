Juventus, Ronaldo titolare contro l'Ajax insieme a Mandzukic e Berna

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Cristiano Ronaldo giocherà titolare nella partita contro l'Ajax di domani sera dopo aver recuperato pienamente dalla lesione al flessore della coscia destra. L'idea di Allegri sarebbe quella di riproporre il tridente della Juventus che ha schiantato l'Atletico Madrid, ovvero quello composto da CR7, Mandzukic e Bernardeschi, con l'arma in più Kean in panchina in attesa di poter dare il suo contributo alla causa Champions.