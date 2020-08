Juventus, Ronaldo verso la non convocazione per la Roma: solo oggi Sarri scioglierà il dubbio

vedi letture

Ronaldo sì, Ronaldo no. Questo è il dilemma di Maurizio Sarri che, almeno secondo quanto riferito in conferenza ieri, non ha ancora sciolto il dubbio se convocare o meno CR7 per la sfida di questa sera contro la Roma. L’idea è quella di preservare il portoghese per la Champions League, incontro che si disputerà venerdì prossimo alle 21 allo Stadium contro il Lione ma, secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, solo oggi con la lista dei convocati verrà sciolto il dubbio del tecnico bianconero.