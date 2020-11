Juventus, Rovella tra il rinnovo col Genoa e il ruolo da protagonista nel nuovo derby d'Italia

Secondo quanto riportato da Tuttosport, oltre a Manuel Locatelli, che la Juventus punta in vista della prossima estate, i bianconeri sono pronti a sfidare l'Inter nella corsa a Nicolò Ravella, 18enne cresciuto nel vivaio del Genoa e in scadenza di contratto con i rossoblu. Dalle parti di Pegli si respira un certo ottimismo per il rinnovo del calciatore, anche perché probabilmente Preziosi ha capito che potenzialmente si sta parlando di un altro grande affare e i contatti vanno via via allargandosi anche agli intermediari che potranno portare le possibili offerte milionarie. La Juve ha un canale preferenziale con il Grifone per i tanti affari già conclusi di recente, ma ovviamente i nerazzurri non hanno intenzione di mollare il colpo.