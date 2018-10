Juventus, Rugani: "Dobbiamo fare tesoro di questa partita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Rugani, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo sul campo dell'Empoli: "Stanchi nel primo tempo? Era più stanchezza mentale, a Manchester abbiamo speso tante energie mentali e siamo entrati in campo meno cattivi da questo punto di vista. Siamo stati bravi a rimanere lucidi, una volta trovato il gol sapevamo che ci sarebbero stati più spazi e così è stato. Ci godiamo i tre punti, che sono sofferti ma importantissimi. Dobbiamo far tesoro di questa partita, ci deve servire da lezione. Il campionato italiano si vince anche con la testa. Non è facile entrare a freddo, ma in questa squadra bisogna essere sempre pronti quando vieni chiamato in causa".