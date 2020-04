Juventus, Rugani e Matuidi fuori dal tunnel. Ora anche Dybala aspetta novità a breve sui test

Daniele Rugani e Blaise Matuidi, due dei tre juventini contagiati dal Covid-19, hanno superato la malattia. La buona notizia è arrivata ieri con i risultati del doppio tampone cui i due calciatori sono stati sottoposti come da protocollo. Fine dell’incubo, dunque sia per il difensore, sia per il centrocampista francese. Ancora nel limbo dei sospesi - sottolinea il Corriere dello Sport - resta invece Paulo Dybala: il numero 10, il terzo bianconero in ordine di tempo a risultare positivo, sta bene, come lui stesso ha testimoniato via social, e ha ricominciato ad allenarsi a casa, ma resta in attesa del responso dei test. Solo quando risulterà negativo potrà festeggiare il ritorno alla normalità: anche per lui potrebbero esserci novità a breve.

35 giorni dopo - Per Rugani ci sono voluti 35 giorni per lasciarsi alle spalle questa brutta esperienza e ora il difenspre può guardare con serenità alla possibile ripresa della stagione. Stesso discorso per Matuidi. Per entrambi, naturalmente, il percorso di ritorno all’attività sportiva sarà differente e più lungo rispetto ai compagni che non sono stati contagiati e sono semplicemente fermi.