© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Juventus resta da risolvere il caso legato alla cessione di Daniele Rugani. Dopo settimane di trattative, la Roma ha scelto di acquistare Smalling dal Manchester United e il bianconero è ancora bloccato alla Continassa. Visto che, salvo clamorose offerte da 35 milioni per Demiral l'ex Sassuolo resterà al suo posto, l'agente di Rugani è al lavoro per provare a trovare un'altra soluzione ed evitare al centrale di vivere qualche altro mese ai margini nel progetto juventino. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.