Juventus, Rugani: "Siamo entrati meno cattivi e meno determinati"

Daniele Rugani, difensore della Juventus, è intervenuto al termine del match contro l'Empoli. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Eravate stanchi?

"C'era stanchezza mentale, oggi siamo entrati meno cattivi e meno determinati. Questo lo abbiamo pagato nel primo tempo. Siamo stati bravi a rimanere lucidi e a rimanere in partita. Dopo aver segnato c'erano più spazi, qualcosa ci deve insegnare. Ci godiamo questi punti e la vittoria in Champions. Ci può essere il rischio di pagare dal punto di vista mentale. Dobbiamo far tesoro di questa partita, ma anche quella contro il Genoa. Sappiamo che il campionato si vince anche di testa, sarà importante migliorare sotto questo punto di vista".

Quanto è difficile entrare con poco preavviso?

"Sicuramente non è facile, ma in questa squadra bisogna essere sempre pronti. Sono contento della fiducia che mi ha dato il mister, bisogna sempre farsi trovare pronti".