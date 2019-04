Juventus, Rugani sicuro: "L'ottavo Scudetto? Rimarrà nella storia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Daniele Rugani, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di JTV dopo la vittoria sul Milan. Tuttojuve.com ha ripreso le sue parole:

Tante rotazioni, partita difficile, vai sotto e la vinci.

"Siamo stati bravi a ribaltarla perchè era una partita complicata, che arriva prima della Champions, quindi c'erano tanti rischi, per il momento, per il valore della squadra. Siamo stati bravi, abbiamo ribaltato una partita difficile, magari non siamo partiti come ci aspettavamo, ma in queste partite può capitare quando trovi squadre di qualità. Ma siamo stati bravi a ribaltarla, a rimanere in partita e portare a casa i tre punti che ci avvicinano ancora di più al nostro obiettivo".

La Juve ha numeri incredibili. Avvicinarsi a vincere l'ottavo Scudetto è una cosa a cui non si è mai avvicinato nessuno.

"Penso sia qualcosa che rimarrà nella storia, perchè sarebbero otto ed è un qualcosa di straordinario. Adesso dobbiamo continuare, non abbassare la tensione, perchè abbiamo partite fondamentali, sappiamo tutti l'importanza della Champions. Penso che giocare bene, interpretare bene anche le partite di campionato, vincere, aiuta a vincere. Quindi dobbiamo continuare a rimanere concentrati in tutte le partite, anche se l'obiettivo è vicino, dobiamo continuare a spingere perchè vincere aiuta a vincere non è solo un detto".

Quali sono le caratteristiche dell'Ajax? Avete iniziato a studiarlo?

"E' una squadra giovane, che ha poco da perdere, ha molto entusiasmo, gamba, sono coraggiosi vengono a pressare, quindi sicuramente una squadra da non sottovalutare, anzi, penso sia una squadra molto complicata, e ci vorrà una gara da Juve, formato Champions: attenta, concentrata, solida, con la qualità dei nostri campioni che possono fare male in qualsiasi momento".

Moise sta vivendo un momento meraviglioso. Oggi non era facile fare quel gol.

"Sappiamo tutti e lo sta facendo vedere che ha delle qualità impressionanti. La cosa che sorprende di più è che ogni palla che tocca in quella zona sembra possa fare male. L'impressione da dietro è che arriva palla a lui e può fare gol. Questa è una dote che pochi attaccanti hanno, sicuramente gli faccio i complimenti per la partita per il momento. Nello stesso tempo deve essere bravo adesso lui a mantenere i piedi per terra, il mister in queste cose è bravissimo, perchè la gestione adesso sarà importante per il suo futuro, per la sua carriera. Noi gli daremo una mano e lui ci dovrà mettere del suo".