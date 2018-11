Juventus, Rugani tra Roma e Chelsea. Barzagli, addio al calcio?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ciro Venerato ha parlato del futuro di Daniele Rugani e Andrea Barzagli in diretta su Raidue. Ecco quanto evidenziato da Tuttojuve.com: "Per quanto riguarda Rugani resterà a Torino fino a giugno. Per giugno, c'è la Roma, che potrebbe dare in cambio Manolas che piace molto a Paratici, o Chelsea. Barzagli potrebbe lasciare il calcio giocato".