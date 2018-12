Juventus, sale il pressing per Isco: al Real Madrid è un emarginato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Isco non se la passa per nulla bene al Real Madrid, dopo le continue panchine e persino la tribuna di martedì con la Roma. E, secondo Tuttosport, la Juventus è pronta a sfruttare questa situazione di malcontento per portarlo a Torino. Il club bianconero è in pressing, il centrocampista spagnolo è pronto ad andare via se le cose non dovessero cambiare. E per questo l'ipotesi di vederlo in bianconero prende sempre più forma.