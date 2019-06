© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riferito da Tuttosport, sale l'ottimismo in casa Juventus per il potenziale acquisto di Matthijs De Ligt, stella in uscita dall'Ajax che attualmente si trova in vacanza e che non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. I bianconeri restano alla finestra, come del resto il PSG, ma se Paratici dovesse riuscire a chiudere il colpo Rabiot a parametro zero per il centrocampo, ecco che poi si butterebbe tutto sull'acquisto dell'olandese.