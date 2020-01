© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Falliti gli scambi tra Kurzawa-De Sciglio e Paquetà-Bernardeschi, la Juventus si concentra sulla cessione di Emre Can. Il Tottenham ha fatto un sondaggio per il prestito, ma il Borussia Dortmund è decisamente più avanti. C'è un problema dato dall'ingaggio del giocatore, poiché guadagna 6,5 milioni di euro - troppi per i tedeschi - e serve quindi uno sforzo. Gli altri movimenti sono in vista di giugno, tra Icardi (chieste informazioni al PSG) e Pogba.