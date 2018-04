Juventus-Sampdoria 2-0, i bianconeri raddoppiano con Howedes

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus raddoppia in casa contro la Sampdoria grazie al gol del 2-0 messo a segno da Howedes. Primo sigillo stagionale per il difensore tedesco, che è stato lungo out per infortunio. Khedira allarga per Douglas Costa, cross perfetto sul secondo palo: Howedes si inserisce con i tempi giusti e supera per la seconda volta Viviano.