© foto di Federico Gaetano

Grande chiamata da parte del Var in Juventus-Sampdoria. Al novantaduesimo Perin sbaglia completamente il rilancio, sugli sviluppi dell'azione Saponara regala un arcobaleno stupendo che finisce a spolverare le ragnatele dell'incrocio, fissando il 2-2. Il replay mostra come, sullo stop di Defrel, Saponara - che poi va a chiedere e ottenere l'uno-due con lo stesso francese - è al di là degli altri difensori. Ininfluente il tocco di Alex Sandro perché involontario, anche se sposta la traiettoria del pallone. Molto brava la squadra arbitrale in questo caso.