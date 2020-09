Juventus-Sampdoria, i bianconeri chiedono l'apertura a 1000 tifosi per l'amichevole

vedi letture

La Juventus ha chiesto alla regione Piemonte di poter aprire al massimo a 1000 tifosi l'Allianz Stadium per la partita contro la Sampdoria. Questo perché il DPCM consente alle manifestazioni sportive il limite di 1000 spettatori, come, ad esempio, per le gare dilettanti. Come raccontato da Sky Sport, la Juve ha fatto questa richiesta alla Regione Piemonte che potrebbe fare una deroga: possibilità al vaglio, si attende risposta definitiva nelle prossime ore.