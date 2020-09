Juventus-Sampdoria, i convocati di Pirlo: out Pellegrini, prima chiamata per i nuovi acquisti

In vista della sfida di questa sera con la Sampdoria, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati. Non c'è Dybala, ancora non al meglio. Prima chiamata per i nuovi acquisti Arthur, Mckennie e Kulusevski. Fuori anche Luca Pellegrini, oggetto del desiderio di diverse squadre di serie A.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Demiral, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, Mckennie, Rabiot, Bentancur, Portanova, Nicolussi Caviglia, Kulusevski.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Vrioni.