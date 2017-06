Juventus, Sandro tentato dal Chelsea: Spinazzola subito a Torino? Muro Dea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da PremiumSport, Alex Sandro appare molto tentato dall'offerta del Chelsea, che per strapparlo alla Juventus sarebbe disposto a offrire ben 70 milioni di euro. In caso di addio, i bianconeri farebbero un tentativo per riportare subito a Torino Leonardo Spinazzola, anche se l'Atalanta avrebbe intenzione di far rispettare il prestito biennale pattuito.