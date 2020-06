Juventus, sarà Andrea Pirlo il prossimo allenatore dell'Under 23 bianconera

Novità sulla Juventus raccontata dai colleghi di Sky: Andrea Pirlo sarà il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Lo storico regista bianconero succederà così a Fabio Pecchia, fresco vincitore della Coppa Italia di Serie C. Adesso i bianconeri sono attesi dai play-off ma per il futuro c'è già il progetto Pirlo pronto per partire.