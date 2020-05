Juventus, Sarri aspetta Higuain che però potrà allenarsi solo a fine mese

Domani Gonzalo Higuain è atteso in Italia dopo due mesi di Argentina e questo comporterà un ritorno agli allenamenti collettivi solo a partire dal 30 maggio visto che sarà costretto a restare isolato per 14 giorni come previsto dalle leggi italiane per chi rientra dall'estero. Dunque il Pipita sarà in ritardo rispetto ai compagni visto che tornerà ad allenarsi a sole due settimane dalla possibile ripresa della Serie A. Sarri dovrà dunque farne a meno, almeno inizialmente, sperando di potersi affidare a Dybala come prima punta o al massimo a Cristiano Ronaldo che però è sempre restio ad agire partendo dalla zona centrale dell'attacco. A riportarlo è Tuttosport.