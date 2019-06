Maurizio Sarri, neo tecnico della Juventus, nella conferenza stampa di presentazione ha avuto modo di parlare anche di alcuni giocatori della rosa, fra tutti Bernardeschi: "Cosa deve fare per consacrarsi? Mi piace come giocatore, dopo un Fiorentina-Napoli lo dissi. Parliamo di un giocatore tecnico e ordinato e mi piace molto. Deve avere più continuità, gli manca un po' questo. Adesso deve farlo, in un solo ruolo. Si deve specializzare".

Si è fatto un'idea su come e dove deve migliorare la Juventus e in che reparto? "Non si tratta di incidere su un reparto o su un singolo giocatore. Il mio modo di fare calcio è diverso, dobbiamo cercare la produttività. La mia filosofia rimane la stessa ma voglio capire dove si può arrivare con questa e quanto di debba lasciare le cose in mano ai singoli giocatori. Vorrei vedere Pjanic toccare 150 palloni a partita, però ci deve essere l'aiuto di tutti. Ogni squadra è come un figlio, non è detto che educandoli nella stessa maniera vengano fuori nello stesso modo".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale!