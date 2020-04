Juventus, Sarri blinda Bentancur: lui il presente e il futuro a centrocampo

La Juventus è pronta a blindare Rodrigo Bentancur. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport per Maurizio Sarri l'uruguaiano è imprescindibile per il futuro e per questo non verrà inserito in nessuna trattativa di mercato. Il tecnico bianconero ripartirà da lui e cercherà di sfruttare la sua duttilità per affidargli le chiavi del centrocampo della Vecchia Signora.