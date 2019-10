Juventus, Sarri: "Bonucci e De Ligt? Non li faccio riposare entrambi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno tra Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt potrebbe riposare nella prossima uscita della Juventus contro il Genoa, ma non entrambi. Ne ha parlato oggi Maurizio Sarri in conferenza stampa: "Chiaro che i giocatori quando sono così spremuti, così utilizzati, hanno bisogno di qualche minuto di riposo. Il motivo per cui hanno giocato quasi sempre l'ho detto ripetutamente e per lo stesso motivo il riposo a tutti e due in questo momento non glielo do".