Juventus, Sarri: "Campionato inedito, è durato un anno. Nessuno ne aveva esperienza"

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Roma. Le sue riflessioni vanno anche su quanto particolare sia stato il suo primo anno in bianconero: "E' stato un campionato atipico, difficile per tutti. Non era mai successo prima, ci siamo ritrovati a gestire situazioni nuove per tutti perché ci si è ritrovati a giocare con temperature non normali. Nessuno aveva esperienza su questa situazione".

