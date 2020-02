vedi letture

Juventus, Sarri: "Ci manca Chiellini? Certo, mancherebbe a tutto il mondo"

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, intervistato da RaiSport nell'immediato dopo gara ha parlato della mancanza di Giorgio Chiellini. "Manca a noi come mancherebbe a qualsiasi squadra del mondo. Dà personalità, energia. Non so i tempi di recuperi esatti, dipende dalle sensazioni che avrà lui. Ha fatto una delle prime partitelle a tutto campo con una formazione giovanile, ha avuto sensazioni di discreto livello, poi vedremo".