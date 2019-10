Juventus, Sarri: "Conte fra i top al mondo. Non è una sfida fra noi due"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter. Su Antonio Conte:

Come lo vede da rivale?

"Nelle partite non riesco a pensare che gioco contro Conte, ma in questo caso mi concentro sulla gara contro l'Inter. Poi Conte è sicuramente uno degli allenatori più importanti al mondo in questo momento e lo sta dimostrando anche all'Inter".

Per decifrare la squadra più forte servirà più coraggio o più qualità?

"Dobbiamo concentrarci sulla prestazione. Andremo lì a giocare. Si parla sempre di fame e voglia, ma credo sia normale per un professionista, dovremo fare la nostra partita".

Allegri diceva che un allenatore deve fare meno danni possibile, lei su quali elementi valuta un allenatore?

"A me piace vedere una squadra che gioca in un modo di preciso. Poi sicuramente ognuno di noi vede le cose in modo diverso e sicuramente ci può essere la possibilità di sbagliare".