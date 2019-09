Juventus, Sarri dà la colpa al caldo ma il suo vero nemico è il tempo

Fonte: Dall'inviato al Franchi

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus non ha tempo da perdere. E' questa l'amara verità su cui dovrà ragionare Maurizio Sarri dopo il pareggio a reti bianche contro la Fiorentina. Il tecnico toscano, oggi alla prima panchina ufficiale con i bianconeri, non ha ancora trovato la quadra del suo gruppo di campioni, motivo quanto meno di preoccupazione vista la qualità a disposizione. Le difficoltà di Ronaldo e Higuain sono quelle del resto della squadra. Pjanic che dovrebbe essere il fulcro del sarrismo bianconero, non pare aver ancora inteso cosa vuole da lui l'allenatore, anche perché le differenze con Jorginho sono evidenti e modificare un campione come il bosniaco, non è un gioco da ragazzi anche se non si tratta di un ultratrentenne.

La difesa ha retto e questa è una notizia importante dopo le imbarcate subite contro il Napoli ma il campanello d'allarme che arriva dall'infermeria suona fortissimo, anche perché tra pochi giorni inizia la Champions League e l'Atletico Madrid è una squadra organizzata e sicuramente più forte della Fiorentina. Sarri ha dato gran parte della colpa di questo rendimento al di sotto delle aspettative al clima, ma a Torino non sono abituati a queste scuse dopo prestazioni così negative. Contro i Colchoneros tutti si attendono un altro passo da parte della squadra. Una brillantezza che ha evocato anche lo stesso allenatore in conferenza stampa. Come detto, il tempo alla Continassa è un concetto molto diverso rispetto al 95% del resto delle squadre europee e Sarri dovrà capirlo in fretta, prima che sia troppo tardi. Soprattutto in Europa.