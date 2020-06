Juventus, Sarri deve vincere in Coppa per evitare di aprire una crisi con i bianconeri

Domani Maurizio Sarri festeggerà il primo anno sulla panchina della Juventus e mercoledì avrà l'occasione di alzare il primo trofeo in Italia proprio contro chi l'ha lanciato nel grande calcio e gli ha permesso di ricoprire uno dei ruoli più ambiti al mondo. Se con i bianconeri riuscirà a battere il proprio passato e vincere la Coppa Italia, chiuderebbe alla perfezione il cerchio aperto un anno fa, dopo diverse difficoltà e qualche crisi da scacciare. Se invece non dovesse riuscirci, il momento rappresenterebbe qualcosa di simbolico, trasformandolo in un eterno secondo, che non vince né da oppositore al potere né da titolare dello stesso. Potrebbe aprire una crisi profonda con la Vecchia Signora, con uno scudetto e una Champions ancora da poter disputare e vincere. A riportarlo è Il Corriere della Sera.