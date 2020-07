Juventus, Sarri: "Dobbiamo spazzare via il blackout e ripartire dalle cose positive"

vedi letture

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato a JTV al termine della sconfitta subita in rimonta contro il Milan:

Come possiamo commentare questa sconfitta e soprattutto il secondo tempo decisamente un po' folle?

"Nella ripresa ci sono stati cinque minuti di follia. Abbiamo fatto molto bene fino al doppio vantaggio, senza concedere niente al Milan, un'assoluta padronanza del gioco e della partita. Poi è venuto fuori questo rigore, e da quell'episodio, siamo spariti dal campo per un quarto d'ora. Abbiamo preso tre gol in quattro minuti e questo spiega tutto. Un black out totale che non ci deve pesare perché giocando ogni tre giorni dobbiamo cogliere gli aspetti positivi. Per 60 minuti ho visto una delle migliori Juventus della stagione, stare qui a pensare ai motivi di un black out non ha senso perché ci possono essere duemila spiegazioni, ma quella vera non la troveremo mai. Dobbiamo avere la forza di spazzarlo via, di scacciare quel quarto d'ora in cui non eravamo neanche in campo".

Il rigore vi ha tagliato le gambe?

"La sensazione è questa. Si poteva però ripartire benissimo dal 2-1 e portare in fondo la partita senza problemi. Purtroppo parliamo di episodi che ogni tanto succedono, un po' più spesso nell'ultimo periodo. E' inutile fasciarsi la testa e pensarci troppo".

Ci sono però molte cose positive viste in questa occasione, da quale dobbiamo ripartire?

"Abbiamo avuto a tratti una qualità di palleggio di livello mondiale. Siamo usciti da alcune situazioni giocando di prima intenzione, nello stretto, e questa è una cosa che mi piace particolarmente. E' una caratteristica che vorrei sempre vedere nelle squadre che alleno. Dobbiamo ripartire da quella qualità vista nella prima parte di gara".