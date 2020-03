Juventus, Sarri: "Dybala può fare certe giocate. Partita a porte chiuse un po' triste"

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di JTV per commentare il successo di oggi contro l’Inter. Ecco quanto raccolto da Tuttojuve.com: “Una delle migliori partite stagionali della Juve? Penso di sì, soprattutto il tratto di partita tra il primo e il secondo gol penso sia stato ad altissimi livelli veramente. Abbiamo fatto un primo tempo energico, ma più equilibrato, con l'Inter che ci contrastava e ripartiva bene. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto di più degli avversari e abbiamo vinto giustamente, ci abbiamo messo dentro 20 minuti di calcio di altissimo livello".

Su Dybala: "Paulo è un talentuoso e può fare questo tipo di giocate sicuramente. La scelta è stata fatta per avere fuori una soluzione difensiva - sono entrati Bernardeschi e Danilo -; e una soluzione offensiva che fosse in grado di farci la differenza. Nonostante abbiamo segnato qualche minuto prima di metterlo, abbiamo deciso in panchina di metterlo lo stesso perché ci sembrava il momento giusto per chiudere la partita. per andare al doppio vantaggio, per insistere, e la scelta di Paulo ci ha premiato, anche se quando uno sceglie Paulo è facile essere premiati".

Sulle porte chiuse: “È chiaro che viene fuori questo clima surreale all'interno della partita. Non so le motivazioni, ma era un clima talmente strano e surreale che ti può cementare lo spirito di gruppo più del solito, perchè ti senti completamente solo a giocare qualcosa di importante in questa atmosfera silenziosa, non naturale. Ti può dare qualcosa in più da quel punto di vista, ma è un po' triste".