© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kurzawa alla Juve ed Eriksen all'Inter. Operazioni molto diverse, ne parla oggi Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, in conferenza stampa: "Non ne ho assolutamente idea anche pecche il direttore mi ha detto che questa è solamente un’ipotesi. Al momento non ne ho idea, Kurzawa lo conoscono relativamente. Eriksen può cambiare equilibri".