Juventus, Sarri fa il punto sugli infortunati: "De Ligt, Bentancur e Bonucci ancora in dubbio"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con la Lazio, mister Maurizio Sarri ha fatto anche il punto sugli infortunati in casa bianconera: "Bentancur, De Ligt e Bonucci hanno fatto differenziato, mentre Chiellini deve stare fermo per qualche giorno. Vediamo domani chi è in grado di giocare visto che abbiamo comunque alternative", le parole del tecnico della Juventus.