Juventus, Sarri: "Fino al rosso di Cuadrado la partita era bloccata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta interna contro la Lazio, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di JTV: "Abbiamo fatto bene fino al 65esimo, fino al momento dell'espulsione. Abbiamo fatto un grande primo tempo, forse uno dei momenti più belli della stagione - riporta TuttoJuve.com - abbiamo forse avuto la responsabilità di mancare il 2-0 e di prendere l'1-1 che era un risultato che non ci stava nell'intervallo. Poi fino all'espulsione la partita in equilibrio, la partita sembrava bloccata. Il predominio della palla era nostro e la sensazione è che potevamo venirne a capo. Poi gli episodi della partita ci sono stati tutti sfavorevoli e siamo andati a pagare a livello di risultato. La prestazione, però, penso ci dia la sensazione di essere in crescita. In campo ogni quattro giorni? Sì, vediamo come siamo usciti. Siamo usciti sicuramente con degli squalificati, siamo usciti sicuramente con degli infortunati e vediamo chi possiamo recuperare, perchè in questo momento abbiamo bisogno di recuperare anche qualche giocatore