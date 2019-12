© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di RaiSport, in vista della SuperCoppa Italiana in programma domani, in casa Juventus ha parlato il tecnico Maurizio Sarri: “Riproporre il tridente? Non lo so, non abbiamo ancora le idee chiare su chi ha recuperato dalla gara di Genova e chi no, a ieri la situazione era ancora abbastanza di fatica. Voglio vedere se oggi siamo più brillante, se qualcuno ha recuperato e posso riproporlo. Giocare in Arabia? Non l’ho mai fatto, ma sono un po’ tradizionalista su queste cose, io amo la tradizione inglese e la finale si gioca a Wembley”.