Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato a JTV dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid che ha permesso ai bianconeri di accedere agli ottavi da prima in classifica: "Siamo stati attenti e concentrati per tutti i 90 minuti e per 45 abbiamo espresso grande qualità. Nel secondo tempo abbiamo un po' perso il baricentro ma avevamo speso tanto a Bergamo ed era normale che succedesse".

Cosa pensa del gol di Dybala?

"La sensazione dalla panchina è che si tratti di un colpo da fuoriclasse assoluto e Paulo lo è: ora sta riuscendo a dimostrarlo".

Primo posto nel girone di Champions e primi in classifica in A, è soddisfatto?

"Sono contento di come la squadra è cresciuta in difesa perché l'assenza di Chiellini poteva rivelarsi un problema non indifferente. In questo caso però non dobbiamo essere particolarmente contenti perché avremmo dovuto giocare con la qualità del primo tempo con maggiore continuità all'interno della partita".

La velocità del palleggio ha messo in difficoltà l'Atletico?

"Quando la squadra riesce a far muovere la palla 1-2 tocchi come abbiamo fatto noi nel primo tempo si può mettere in difficoltà chiunque, poi è difficile farlo per 90’ con gli spazi che si allungano".