Juventus, Sarri ha scelto: è Jorginho l'obiettivo numero uno per il centrocampo

Maurizio Sarri ha scelto, vuole Jorginho per il centrocampo della Juventus. Sportmediaset conferma che il tecnico bianconero vorrebbe riabbracciare il suo pupillo, che lo aveva seguito al Chelsea durante l'avventura del tecnico toscano a Stamford Bridge. L'italo-brasiliano infatti è il profilo perfetto per sostituire Miralem Pjanic, che dopo una stagione da non incorniciare, potrebbe lasciare i bianconeri. Nell'idea di Sarri, Jorginho andrebbe ad affiancare Bentancur per il centrocampo del futuro e resta l'obiettivo numero uno per la Juventus.