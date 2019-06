Juventus, Sarri: "Higuain? Gli voglio bene, ma dipende da lui"

Maurizio Sarri, neo tecnico della Juventus, nella conferenza stampa di presentazione ha avuto modo di parlare anche di Gonzalo Higuain: "I giocatori che ci possono cambiare la squadra sono quelli offensivi, poi abbiamo bisogno di grandi giocatori ovunque. Negli ultimi 30 metri di campo ci sono giocatori in grado di fare la differenza e altri bravi. Ronaldo, Dybala e non solo. I giocatori che fanno la differenza sono quelli che hanno talento e bisogna partire da loro".

Non ha nominato Higuain. "Non ho nominato né Higuain né Mandzukic, ma sono solo andato per esempi e non volevo dimenticare nessuno. Al Pipita voglio molto bene, lo sapete tutti e dipende da lui. Qui c'è una serie di dirigenti che segue i calciatori da anni e quindi è anche il caso che sia io ad ascoltare molto loro per le valutazioni. Forse non per Higuain, che conosco molto bene anche io, ma sugli altri loro li conoscono meglio di me".

Lo ha sentito Higuain? "No, con lui non ho più parlato dopo la festa per la vittoria dell'Europa League. Higuain ha qualità tecniche per giocare con chiunque, la mia sensazione è che Gonzalo abbia vissuto male il post Juventus e sia uscito un po' scosso dalla Juventus e abbiamo fatto una stagione da post-trauma. Ma per me può fare ancora 2-3 anni di alto livello".

