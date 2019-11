Juventus, Sarri: "Il turnover? Se non lo facevo è perché non potevo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport, al termine del derby Torino-Juventus, è intervenuto il tecnico bianconero Maurizio Sarri: “Era una partita difficile, era prevedibile che loro giocassero su grandissimi livelli di intensità, il rischio di essere trascinati in una partita non adattissima a noi c’era. Abbiamo fatto una partita aggressiva, qualcosa è mancato a livello di palleggio, ma non abbiamo concesso molto e abbiamo comunque avuto le nostre 4-5 palle gol”.

Sulla sfida in Champions contro la Lokomotiv Mosca: “Il Torino attaccava molto con queste palle lunghe, in maniera sporca. La squadra che affrontiamo in Champions è molto più passiva, ma giocano in casa, è l’ultima spiaggia per loro e mi aspetto una sfida non semplice. Vediamo quale sarà il livello di stanchezza dei giocatori”.



Sul turnover: “Io penso che sia estremamente importante. Anche stasera avevamo giocatori che venivano da una lunga serie di partite, Higuain aveva fatto qualche giorno di inattività, idem Douglas Costa e Ramsey. È chiaro che nel momento in cui i nostri erano stanchi ci hanno fatto la differenza. Se queste rotazioni non le ho fatte con altri organici vuol dire che non me lo consentivano”.

Sul trequartista: “Secondo me Bernardeschi non ha fatto peggio da trequartista che da attaccante esterno, ha grandi qualità di corsa, ma non ha la velocità per giocare nello stretto sull’esterno. Ramsey ha fatto bene, sono curioso di vederci Douglas Costa che se impara 2-3 movimenti può essere devastante”.



Sulla grinta e la fisicità: “Sono contento di questi aspetti perché siamo stati bravi e solidi anche in caratteristiche che non ci avevano visto su altissimi livelli. È chiaro che in un derby la qualità poteva venire meno”.