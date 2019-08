Juventus, Sarri in bilico: sta meglio, ma la decisione verrà presa venerdì

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri sta meglio, ma la sensazione è che prima di rivederlo in campo a dirigere un allenamento, o in panchina a dare la carica alla squadra, ci sarà da aspettare ancora: lo scrive Sportmediaset sul proprio sito. In questi giorni ha continuato il programma di cure e recupero indicato dallo staff medico della Juventus, si è presentato regolarmente alla Continassa per dare indicazioni e parlare da vicino con il suo staff, ma non è mai sceso in campo. Venerdì verrà presa la decisione definitiva.