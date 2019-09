Juventus, Sarri: "Inter? Da quello che leggo stanno facendo bene"

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la vittoria contro la SPAL: "C'è stata qualche difficoltà per trovare il giusto ritmo, anche perché loro si stavano chiudendo bene come succede spesso. Poi abbiamo chiuso bene, abbiamo creato molto e concesso poco. Sono contento per la prestazione di Matuidi in un ruolo inedito, sono contento anche per gli ingressi dalla panchina".

Ha fatto risparmiare una trentina di minuti a Ramsey.

"È importante, anche Can dopo una grande delusione è entrato con questa determinazione. È un giocatore che può tornarci utile".

Nel primo tempo avete avuto più difficoltà.

"Sinceramente nella prima parte di partita abbiamo avuto difficoltà nel prendere i loro centrali. Il movimento di riconquista è diventato più facile nel secondo tempo. Nella prima mezzora c'è stato poco movimento della palla, poi c'era qualche spazio in più e il pallone viaggiava meglio".

Pjanic sta migliorando.

"A fine partite gli ho detto che gli mancano ancora una venticinquina di tocchi. Sta crescendo molto, soprattutto nelle verticalizzazione".

Grandi passi avanti anche di De Ligt e di Dybala.

"Secondo me c'è una netta differenza tra la partita contro il Verona e quella contro il Brescia. Contro gli uomini di Juric non abbiamo fatto bene, a Brescia c'è stata una partita con più personalità e qualità di palleggio, abbiamo avuto molte più occasioni. Dybala ci dà qualità e soluzioni, oggi anche Ronaldo ha creato 3-4 palle gol. Va bene, abbiamo due attaccanti vivi. Anzi tre, sta bene anche Higuain. La risposta è positiva indipendentemente dalla scelta".

Ci dà un giudizio sull'Inter?

"In questa stagione non ho ancora visto l'Inter, stiamo giocando spesso e ci stiamo concentrando sulle squadre da affrontare. Adesso andiamo a casa e vediamo un paio di partite del Leverkusen. Mi faresti parlare senza cognizione di causa. Da quello che leggo stanno facendo benissimo. Quest'anno il campionato sarà difficile e sarà combattuto".