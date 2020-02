vedi letture

Juventus, Sarri: "Lazio-Inter? No, stasera c'è un imperdibile Empoli-Pisa"

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta contro il Brescia: "

La Juve è sembrata reattiva, è uscita dalla convalescenza?

"La squadra ha fatto quello che doveva fare. Dopo i primi minuti abbiamo trovato il vantaggio e fatto girare la palla con pazienza dopo la superiorità numerica. Abbiamo fatto due gol e preso tre pali. A livello fisico non ho ancora i dati, a livello di aggressività mi sembra ci sia stato qualcosa in più rispetto alle ultime partite. I numeri sulle nostre condizioni fisiche sono uguali rispetto a mesi fa, mentre la sensazione visiva è peggiore. La squadra ha fatto tutto quello che doveva fare. Dybala aveva grande libertà di movimento, Cuadrado si doveva adeguare ai movimenti di Paulo e l'ha fatto bene. Abbiamo fatto un'ottima pressione sulle palle vaganti riconquistando spesso il pallone nella metà campo avversaria. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ora aspettiamo verifiche più importanti".

Cosa ne pensa dei fischi dello Stadium dopo qualche uscita dalla difesa non perfetta?

"La squadra fa bene a uscire da dietro, chiaramente facendolo si prende qualche rischio ma fa parte della normalità. Lo stadio può reagire in qualsiasi modo, è abituato molto bene e quindi è molto esigente. La prima volta che ho giocato contro il Real Madrid sono rimasto stravolto perché al primo passaggio sbagliato il Bernabeu viene giù. È la prova di quanto questi tifosi siano abituati bene".

Dal punto di vista emotivo, come sta vivendo questo periodo?

"Abbiamo sbagliato due partite, non abbiamo fatto mancanza di risultati per tre mesi. Abbiamo fatto risultati con continuità e poi ci abbiamo messo dentro qualche brutta prestazione, fa parte quasi della normalità. Poi questa squadra è abituata ad avere punti di vantaggio a questo punto della stagione, ma che il campionato fosse diverso lo sapevamo fin dall'inizio. Io lo vivo in maniera normale, bisogna stare molto distaccati quando si perdono due partite in un mese. Fa parte del nostro lavoro ma alla squadra bisogna trasmettere equilibrio".

Come sta Pjanic?

"Non so ancora, bisogna aspettare domani quando farà gli esami. L’adduttore a volte dà false sensazioni, sembrano infortuni che da poco e a volte succede il contrario".

Temete che Pjanic abbia una pubalgia?

"No, non ha mai avuto dolori continui agli adduttori ma per via di qualche movimento. L'ultimo volta ha avuto un falso allarme e vediamo se sarà così anche questa volta. Lui non ha i sintomi della pubalgia, non ha un dolore continuo tra un episodio e l'altro sta normalmente"

Chiellini è pronto per giocare?

."Giorgio sta bene, non è ancora prontissimo però sta progredendo. La speranza è che tutte le settimane possa fare passi in avanti. Pronto per il Lione? Dieci giorni fa era molto più indietro rispetto a oggi ma ha fatto grandi passi in avanti, quindi è da valutare se dovesse fare gli stessi passi in avanti. Chiaramente gli manca il minutaggio, vedremo se riusciremo a fargli fare una partita con l'Under 23 o l'Under 19".

Ha detto qualcosa a Higuain a fine primo tempo?

"A volte sono anche momenti casuali, a volte segano sempre a volte non sono fortunati. Nel primo tempo ci ha messo del suo, nella ripresa ha avuto un pizzico di sfortuna perché potevamo segnare in un paio di occasioni. Lui le deve vivere senza ansie. Il gol è conseguenza della prestazione".

A che punto è questa Juve?

"È a un punto di evoluzione. A volte fa passi avanti a volte fa passi indietro. Speriamo oggi rappresenti l’inizio di una nuova progressione in avanti. È normale essere così per una squadra che ha giocato un calcio diverso per 80 anni".

Aiuterebbe un po' più di calore?

"Io tutta questa freddezza non l’ho vissuta dalla panchina".

Stasera guarderà Lazio-inter?

"Stasera c’è un imperdibile Empoli-Pisa, per l’Empoli è un derby sentitissimo".