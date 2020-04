Juventus, Sarri: "Mi manca il clima della Premier. In un anno non ho mai sentito un coro contro"

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri, ospite speciale del programma "A Casa Con La Juve", andato in onda sul canale YouTube del club, ricorda l'esperienza in Inghilterra, con un particolare rimpianto: "In Premier forse c'è la sensazione che i giovani possano avere più opportunità. Io non ci vivrei mai perché sono attaccato alla mia terra. Quanto al calcio, un po' la Premier manca, perché c'è un bel clima intorno alle squadre. In un anno non ho mai sentito un coro contro ma solo grande tifo per la squadra di casa".