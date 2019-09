© foto di Federico De Luca

Maurizio Sarri, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha parlato del modulo applicato questa sera a Brescia, il 4-3-1-2: "Siamo migliorati molto dal punto di vista del palleggio, abbiamo controllato meglio la partita, dobbiamo chiaramente perfezionare la fase difensiva perchè con questo modulo la fase difensiva non è semplice, però ho visto dei passi in avanti nella capacità di palleggiare e poi anche nelle occasioni create, perchè oltre ai due gol mi sembra ci siano stati tre salvataggi sulla linea. In una partita dove vai sotto dopo 4 minuti, contro una squadra viva, in un ambiente pieno di entusiasmo, non era semplice. Buona personalità, buon palleggio, bisogna ancora fare dei passi in avanti sulla fase difensiva".