Juventus, Sarri: "Non è il periodo decisivo. La serie di partite non ci interessa"

Otto partite per la Juventus tra Coppe e Serie A, solo campionato per la Lazio. Può essere il mese dei verdetti? "Non può essere un periodo decisivo -dice Maurizio Sarri in conferenza stampa-, la filosofia deve essere solo giocare dopo gara, senza pensare a un complesso di partite. Pensiamo solo alla singola gara, la testa deve essere solo alla SPAL. Non ci interessa della serie di partite, ci interessa solo Ferrara. Arriviamo in crescita dopo un periodo più complicato".