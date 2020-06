Juventus, Sarri: "Non possiamo permetterci di cambiare troppo. Dybala e CR7? Stanno bene"

Parlando alla vigilia della sfida contro il Genoa, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri parla così del possibile turn-over che coinvolgerà la squadra nelle prossime gare: "In questo momento non possiamo permetterci di cambiare più di due giocatori, nell'ultima partita avevamo in convocazione quattordici giocatori, tre portieri e ragazzi dell'Under 23. Possiamo solo pensare a uno-due cambi, speriamo nei prossimi sei-tre giorni di recuperare qualche altro giocatore per cambiare di più".

Ronaldo e Dybala: "Io penso che in questo momento possano anche giocare. Il problema si porrà tra due-tre partite. Abbiamo parlato prima, il recupero di Higuain al momento è indispensabile".