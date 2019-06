© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vertice a Milano per definire il ritorno in Italia di Maurizio Sarri. Come riporta 'Sportitalia', oggi nel capoluogo meneghino andrà in scena un nuovo vertice risolutivo per il passaggio dal Chelsea alla Juventus dell'ex allenatore del Napoli.

Roman Abramovich s'è già detto disposto a liberare il manager italiano e domani, con un nuovo summit che potrebbe andare in scena a Parigi, è pronto a dare il definitivo via libera.